Азербайджан будет представлен на Парламентском форуме по дружеским обменам

Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Рамид Намазов находится с визитом в КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в парламенте сообщили, что в ходе визита председатель комиссии примет участие в Парламентском форуме по дружеским обменам, организованном Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами на тему "Построение глобального партнерства, совместный вклад в устойчивое развитие", а также посетит мероприятия форума, которые пройдут в Пекине и Урумчи.

Визит завершится 17 сентября.