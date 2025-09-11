https://news.day.az/world/1779886.html В США испытали B-21 Raider - ВИДЕО В США испытали перспективный бомбардировщик-невидимку B-21 Raider для ВВС. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США испытали B-21 Raider - ВИДЕО
В США испытали перспективный бомбардировщик-невидимку B-21 Raider для ВВС.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
