Мадуро ввел в действие масштабный оборонный план

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы (FANB) Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AVN. План предполагает развертывание оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. Всего было развернуто 284 пунктов.

"Мы сообщаем стране о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция",- сообщил Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisin. Он призвал "оградить побережье от империалистов, захватчиков и агрессивных группировок на всем его протяжении".

По словам Николаса Мадуро, Каракас "наращивает свой потенциал для действий во всех городах страны". В настоящее время в мероприятиях задействованы Боливарианские национальные вооруженные силы (БНС), Боливарианская национальная милиция (БНМ) и органы государственной безопасности.