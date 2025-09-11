ФБР объявило вознаграждение за информацию об убийце Чарли Кирка

ФБР предложило награду в размере $100 тыс. за информацию, которая поможет найти убийц американского активиста Чарли Кирка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее объявление опубликовано на официальной странице бюро в социальной сети X.

Как отмечается в заявлении ведомства, вознаграждение будет выплачено за информацию, способную привести к установлению личности и задержанию преступника или преступников.

"ФБР предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет установить личность и задержать человека (или людей), виновного в убийстве Чарли Кирка", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что неизвестный открыл стрельбу по 31-летнему консерватору Чарли Кирку, когда политик выступал в кампусе Университета Юта Вэлли.