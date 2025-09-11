Пассажирский самолет в США экстренно сел из-за птиц

Рейс авиакомпании American Airlines, направлявшийся в Сан-Франциско, вернулся в международный аэропорт Филадельфии после столкновения со стаей птиц вскоре после взлета.

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел утром. Самолет выполнял рейс AA 2035 и вылетел из Филадельфии. Почти сразу после взлета воздушное судно столкнулось с "множественными" птицами.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

"Самолет своим ходом вырулил к выходу на посадку, пассажиры высадились в обычном режиме", - сообщили в American Airlines.

Пассажиров оперативно пересадили на резервный самолет, который вылетел в Сан-Франциско. Задержка составила менее трех часов. Воздушное судно, участвовавшее в столкновении, отправлено на техническую проверку.