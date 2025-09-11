Южная Африка возвращается к делу об убийстве Стива Бико

Национальная прокуратура Южной Африки возобновила расследование обстоятельств гибели легендарного борца против апартеида Стива Бико, скончавшегося от травм, полученных в тюрьме в 1977 году.

Как сообщает Day.Az, в 1970-е годы Стив Бико был одним из ведущих противников апартеида и сыграл ключевую роль в подъеме молодого поколения южноафриканцев на борьбу с режимом после восстания в Соуэто 1976 года.

В 1973 году против него был введен так называемый banning order, запрещавший ему покидать родной город Кинг-Уильямс-Таун. Спустя несколько лет, нарушив этот запрет и отправившись в Кейптаун, он был арестован полицией и доставлен в тюрьму города Порт-Элизабет, где его приковали к полу камеры и в течение нескольких недель подвергали избиениям и пыткам.

11 сентября 1977 года врачи признали, что Бико нуждается в медицинской помощи. Его, обнаженного и закованного в цепи, перевезли в багажном отделении автомобиля Land Rover в Преторию. На следующий день он скончался от полученных травм. На похоронах Бико присутствовало более 20 тыс. человек, а его смерть произвела сильный резонанс во всем мире и усилила давление на режим апартеида.

В 1990-е годы дело рассматривалось на заседаниях Комиссии правды и примирения. Пятеро полицейских дали показания о гибели Бико, им было отказано в амнистии, однако никто так и не понес наказания за убийство.

Теперь, в 48-ю годовщину его смерти, Национальная прокуратура объявила о возобновлении расследования. Решение принято на фоне усиливающегося давления на правительство, возглавляемое Африканским национальным конгрессом (АНК), которое долгие годы игнорировало расследование множества убийств времен апартеида. Считается, что нежелание добиваться справедливости отчасти связано с попытками АНК защитить собственных членов, нарушавших права человека в борьбе за свободу и демократию, хотя куда больше остается нераскрытых преступлений, совершенных агентами апартеидного режима.

Отметим, что актер Дензел Вашингтон был номинирован на премию "Оскар" за роль Стива Бико в фильме "Плачь, свобода" (Cry Freedom) 1987 года.