В Баку провели увлекательный литературный квест ко Дню знаний

В Азербайджане начало учебного года традиционно отмечается 15 сентября - именно в этот день школьники страны возвращаются за парты, а улицы наполняются радостным гомоном и цветами. День знаний - важный и торжественный праздник, к которому с особым волнением готовятся дети, родители и педагоги: приобретаются школьные формы, ранцы, тетради и всё необходимое для нового учебного года.

Особую атмосферу вдохновения и любви к учёбе подарила своим гостям Центральная библиотека имени Х.Б. Натаван в Баку, где в честь Дня знаний состоялась литературная гостиная "Свет знаний в поэзии", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С открытием гостей поздравили руководитель проекта "Юные поэты", член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей (WOW) Лала Гасанова, а также директор Централизованной библиотечной системы Ясамальского района Лятифа Мамедова. Они пожелали детям успешного, яркого и вдохновляющего учебного года, полного открытий и новых знаний.

В рамках программы юные участники читали стихи о школе, учителях и силе знаний. Настоящим украшением встречи стал поэтический квест - увлекательная игра, где дети разгадывали литературные загадки, искали спрятанные строки и собирали из них собственное стихотворение.

В библиотеке царила атмосфера радости, творчества и дружеского азарта - этот день стал ярким стартом учебного года и напоминанием о том, что знания - это свет, который сопровождает нас на протяжении всей жизни.