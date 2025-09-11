https://news.day.az/society/1779841.html На Солнце появилась крупная корональная дыра - ВИДЕО Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле. Как передает Day.Az, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что возможны магнитные бури второго и третьего уровней.
На Солнце появилась крупная корональная дыра - ВИДЕО
Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле.
Как передает Day.Az, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что возможны магнитные бури второго и третьего уровней.
Причина - крупная корональная дыра на Солнце - формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре