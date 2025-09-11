На Солнце появилась крупная корональная дыра

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле.

Как передает Day.Az, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что возможны магнитные бури второго и третьего уровней.

Причина - крупная корональная дыра на Солнце - формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток.