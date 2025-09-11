По инициативе IDEA в Агстафе и в Рамана спасены незаконно содержавшиеся животные

На основании обращения гражданина, поступившего в Общественное объединение IDEA, 9 сентября были проведены очередные мероприятия срочного расследования совместно с Министерством внутренних дел и Министерством экологии и природных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении сообщили, что в результате проведенного по инициативе IDEA расследования было установлено незаконное содержание на одном из дворовых участков в поселке Рамана Сабунчинского района в несвободном состоянии одной черной сипухи, занесенной в "Красную книгу" Азербайджана.

Кроме того, в тот же день в ходе другого аналогичного расследования был выявлен факт незаконного содержания двух обезьян вида макака на территории Центра семейного отдыха "Яшылбаг", расположенной на территории села Кёлхалфали Агстафинского района.

Спасенные виды фауны были вывезены с территории специалистами-ветеринарами и переданы в Бакинский зоологический парк для обследования и реабилитации.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии "1113 - Скорая помощь природе" или через официальные каналы в социальных сетях.