Бахар Мурадова провела обсуждения с генсеком СВМДА

11 сентября 2025 года председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова встретилась с делегацией во главе с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Отмечается, что, приветствуя гостей, председатель Государственного комитета Бахар Мурадова подчеркнула, что, исходя из геополитического положения Азербайджана, он вносит значительный вклад в развитие важных коридоров и знаменательно, что Форум мозговых центров СВМДА впервые проводится в Азербайджане.

Она выразила уверенность в том, что политика, проводимая Азербайджаном в других международных организациях, будет успешно продолжена в период председательства в СВМДА, и что наша страна, расположенная на перекрестке коридоров, соединяющих Китай и Европу, внесет свой вклад в развитие мира, безопасности и сотрудничества между странами и народами.

Б.Мурадова отметила, что СВМДА, являющееся площадкой для диалога, переживает период возрождения и развития. Она заявила, что важность института семьи и вопросы расширения прав и возможностей женщин будут основными направлениями будущей деятельности организации, выразила уверенность в том, что такой подход внесет значительный вклад в солидарность между государствами-членами организации и развитие обществ.

Касаясь деятельности СВМДА, Кайрат Сарыбай отметил, что за прошедший период организация добилась значительного прогресса в направлении формирования взаимного доверия между государствами-членами, укрепления процесса институционализации, а также содействия диалогу и реализации совместных инициатив.

Генеральный секретарь высоко оценил активную роль Азербайджана в СВМДА и выдвинутые инициативы, а также рассказал о мерах, принятых для развития организации и повышения ее эффективности на международном уровне.

Стороны договорились об организации совместных мероприятий в рамках СВМДА в ближайшем будущем и дальнейшем углублении сотрудничества.