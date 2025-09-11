https://news.day.az/world/1779839.html

У берегов Йемена засняли НЛО - ВИДЕО

В сети распространяются кадры предположительно НЛО, которое засняли возле берегов Йемена. Как передает Day.Az, на видео видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта. Видеозапись была сделана в период участия ВМС США в боевых действиях возле Йемена с целью охраны торговых кораблей от ударов хуситов.