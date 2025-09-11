В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников в Карабахе

В Милли Меджлисе состоятся общественные обсуждения состояния религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях, проблем, связанных с их восстановлением, и возможностей доведения этих фактов до международного общественного мнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте плана работы парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям на осеннюю сессию 2025 года.

Кроме того, в проекте нашло отражение проведение общественных обсуждений о состоянии религиозных памятников и существующем положении общественных объединений.

Общественные обсуждения будут проходить в течение осенней сессии под руководством отдела государственного строительства, административного и военного законодательства и отдела организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий.