Пезешкиан о развитии экономических связей между Ардебилем и Азербайджаном

Между иранской провинцией Ардебиль и Азербайджаном можно развить экономические возможности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами и предпринимателями в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны.

Президент подчеркнул, что Ардебиль граничит с Азербайджаном и обладает значительным потенциалом.

Пезешкиан сказал, что если подойти к развитию Ардебиля по иному, то многие экономические проблемы можно будет решить. В этом регионе с большими возможностями можно развивать экономику с помощью новой стратегии.

Отметим, что сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил провинцию Ардебиль и принял участие в мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию ряда проектов.