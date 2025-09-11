В Непале министров и других чиновников эвакуировали на военных вертолётах

В Непале министров и других чиновников вместе с их семьями эвакуировали на военных вертолётах с помощью спущенных вниз верёвок.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Times of India.

Издание публикует кадры, снятые во время беспорядков и ставшие вирусными в соцсетях. На них видно, как люди, рискуя жизнью, карабкаются по верёвкам, чтобы попасть в салон вертолёта, начинающего взлёт. На земле за эвакуацией наблюдали тысячи протестующих, громко выражавших недовольство.