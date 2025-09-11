https://news.day.az/world/1779845.html В Непале министров и других чиновников эвакуировали на военных вертолётах - ВИДЕО В Непале министров и других чиновников вместе с их семьями эвакуировали на военных вертолётах с помощью спущенных вниз верёвок. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Times of India. Издание публикует кадры, снятые во время беспорядков и ставшие вирусными в соцсетях.
В Непале министров и других чиновников вместе с их семьями эвакуировали на военных вертолётах с помощью спущенных вниз верёвок.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Times of India.
Издание публикует кадры, снятые во время беспорядков и ставшие вирусными в соцсетях. На них видно, как люди, рискуя жизнью, карабкаются по верёвкам, чтобы попасть в салон вертолёта, начинающего взлёт. На земле за эвакуацией наблюдали тысячи протестующих, громко выражавших недовольство.
