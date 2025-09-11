В Карабахе откроются еще 11 школ

В Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроются 11 школ.

Как передает Day.Az, об этом в четверг заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ, посвященном новому учебному году.

"В освобожденных от оккупации районах в 7 дошкольных учреждениях обучаются 243 ребенка. В этих районах планируется открыть еще 6 дошкольных учреждений. Кроме того, со следующего учебного года в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре начнут работу 11 общеобразовательных учреждений", - отметил он.

По его словам, в Карабахе и Восточном Зангезуре функционируют 14 школ: "В них обучаются 2807 учеников, работает 334 сотрудника".