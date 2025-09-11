В Китае начались продажи нового кроссовера Jetour

В Китае объявили цены для предзаказа кроссовера Jetour X70L.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

Стоимость модели варьируется от 125,9 тыс. до 158,9 тыс. юаней.

Автомобиль оснащен двигателем 1.5 и отличается новым дизайном. У автомобиля решетка радиатора с горизонтальными планками и изогнутые в виде бумеранга ходовые огни под горизонтальными фарами. На заднем бампере - два патрубка выхлопной системы с хромированной окантовкой.

В интерьере - трехспицевое рулевое колесо и крупный экран медиасистемы. Передние и задние кресла снабжены электрорегулировками. Длина автомобиля - 4810 мм, колесная база - 2252 кг. Мощность двигателя составляет 184 л.с. Автомобиль доступен в пятиместном и семиместном варианте.