Виктор Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя Европейской комиссии (ЕК) из-за своих милитаристских взглядов. Его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью... Мы ответили: фрация Европарламента "Патриоты за Европу" подала вотум недоверия - фон дер Ляйен должна уйти", - отметил политик после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.

Орбан также подчеркнул, что фон дер Ляйен пригрозила сократить финансирование Европейского союза для стран, не поддерживающих политику Брюсселя.