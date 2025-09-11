Виктор Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя Европейской комиссии (ЕК) из-за своих милитаристских взглядов. Его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью... Мы ответили: фрация Европарламента "Патриоты за Европу" подала вотум недоверия - фон дер Ляйен должна уйти", - отметил политик после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.
Орбан также подчеркнул, что фон дер Ляйен пригрозила сократить финансирование Европейского союза для стран, не поддерживающих политику Брюсселя.
