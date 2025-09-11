https://news.day.az/society/1779695.html Сколько детей начнут образование в этом году? В текущем году дошкольным образованием будут охвачены около 226 тысяч детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования и науки, об этом на брифинге для СМИ сообщил Эмин Амруллаев. Он сообщил, что в новом учебном году в системе образования будут обучаться 2,2 миллиона учащихся.
