"Зиря" подписала бразильца "Зиря" подписала бразильского футболиста. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Команду пополнил Энрике Кустодио. С ним подписан контракт сроком на 1+1 год.
Отметим, что ранее 30-летний защитник выступал за бразильские команды "Куритиба", "Наутика", "Парана", а также за португальские "Портимоненсе", "Фаренсе", B-SAD и "Лейшойш".
