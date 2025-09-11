Азербайджан и Сербия обсудили вопросы сотрудничества и безопасности

11 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем МИД Республики Сербия Дамьяном Йовичем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана сообщили, что на встрече обсуждались различные аспекты азербайджано-сербского стратегического партнерства, включая вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута роль контактов между лидерами двух стран в развитии существующих отношений стратегического партнерства между двумя странами, говорилось о значении постоянной поддержки территориальной целостности и суверенитета друг друга, лежащих в основе этих отношений.

С удовлетворением было отмечено участие и выступление Джейхуна Байрамова на Совещании послов Республики Сербия в прошлом году.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в различных областях, включая энергетику, оборону, гуманитарную, образовательную и другие сферы.

Констатирована важность подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими академиями.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сербии. Политическими консультациями с азербайджанской стороны руководил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, с сербской - государственный секретарь МИД Сербии Дамьян Йович.