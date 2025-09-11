YouTube расширил функционал

YouTube добавил функцию на базе искусственного интеллекта, которая дублирует видео на разные языки для всех авторов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа.

Функция использует искусственный интеллект Gemini от Google для перевода звуковой дорожки видео на родной язык зрителей. "Теперь, когда автор YouTube в США публикует новое видео, через несколько мгновений поклонники в Корее, Бразилии и Индии могут посмотреть его на своем родном языке", - говорится в публикации YouTube.

По данным компании, создатели, загружающие многоязычные аудиодорожки в свои видео, увидели, что более 25 процентов времени просмотра приходится на просмотры на не основном языке видео. Например, количество просмотров видео знаменитого шеф-повара Джейми Оливера утроилось после использования функции дубляжа.

Эта функция разрабатывалась в течение последних двух лет и была доступна только нескольким авторам, таким как Mr. Beast, Mark Rover и вышеупомянутый Джейми Оливер. Теперь, когда она вышла, YouTube тестирует еще одну функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет переводить миниатюры YouTube на родной язык зрителей.