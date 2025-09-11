Немецкая компания разрабатывает проект по очистке и повторному использованию воды на Абшероне

Немецкая компания BIOWORKS, одна из ведущих мировых компаний в области очистки сточных вод, в настоящее время разрабатывает проект по повторному использованию воды для озеленения и орошения Абшеронского полуострова.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend региональный представитель BIOWORKS Юсиф Мамедли на полях II Международной конференции "Водное хозяйство" в Баку.

"В настоящее время мы также работаем с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) по проекту повторного использования очищенной воды для технических нужд, включая полив. Главное, что мы хотим сделать в Азербайджане - это обеспечить вторичное использование очищенной воды как на Абшероне, так и в других регионах страны", - сказал он.

По его словам, в Азербайджане компания уже реализовала три проекта. Системы продленной аэрации в Шамахы и Шахбузе построены по инновационным технологиям, внедряемым BIOWORKS. В Нахчыване была установлена система МБР (мембранный биореактор), обеспечивающая максимальный уровень очистки воды.

Отметим, что компания BIOWORKS, созданная в 2007 году в Мюнхене, занимается очисткой сточных, индустриальных и промышленных вод с последующим их использованием для технических и других нужд.