В Азербайджане утверждено новое правило для водительских прав
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о порядке приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений лицам, желающим получить водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим.
Согласно постановлению, отныне информация, указанная в водительском удостоверении, может быть представлена (получена) через информационную систему "Электронное правительство". Представление информации, указанной в водительском удостоверении, через информационную систему "Электронное правительство" будет приравниваться к представлению самого водительского удостоверения.
