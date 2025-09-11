В Баку состоялась встреча с чешским писателем

В пространстве книжного магазина "Али и Нино" состоялась литературная встреча с чешским автором Лилией Гербер. Во время мероприятия был презентован новый сборник стихотворений "Лабиринты любви", иллюстрированный нейрографическими рисунками художника Ольги Агамалиевой, которая живет и работает в Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, литературное мероприятие собрало любителей поэзии, представителей творческой сферы города. Автор и иллюстратор обратились к гостям с приветственной речью, рассказали о создании сборника и зачитали несколько произведений.

Лилия Гербер рассказала о том, что уже во второй раз приезжает в Баку, но впервые презентует здесь книгу.

"С Азербайджаном я связала всю свою жизнь. У меня есть друзья-азербайджанцы, которых я знаю еще со времен университета. В этом году благодаря друзьям у нас появилась возможность провести презентацию книги на этой прекрасной площадке. Я очень счастлива по этому поводу!", - отметила автор.

В свою очередь Ольга Агамалиева поделилась дальнейшими творческими планами.

"Мы точно знаем, что еще приедем в Баку, что будут новые стихи и рисунки. Этот сборник мы назвали "Лабиринты любви" - он о любви, дружбе, понимании мира и счастье. Думаю, мы будем придерживаться этой же тематики и стилистики и, возможно, придумаем что-то новое. Баку - необыкновенно вдохновляющий город. Здесь очень много прекрасных площадок. И у нас уже есть планы, связанные с другими площадками", - отметила художник.