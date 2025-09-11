Задержаны иностранцы за кражу ручной клади в самолете

Выявлены лица, подозреваемые в совершении краж ручной клади пассажиров на борту самолета.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции на воздушном транспорте, были задержаны иностранные граждане - 45-летний Ван Хон и 43-летний Чжоу Лонгген.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые пользовались мгновенной невнимательностью пассажиров и тайно похищали их деньги и другие ценные вещи. Получив наличные средства из сумок, они подкладывали туда купюры значительно меньшего номинала, относящиеся к разным странам, чтобы не вызвать подозрений во время полета.

У задержанных были обнаружены и изъяты материальные и электронные доказательства, имеющие важное значение для следствия. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.