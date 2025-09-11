Владелец Dota 2 пожаловался на на агрессию в сети

В Гамбурге состоялось официальное открытие The International 2025 - крупнейшего ежегодного турнира по дисциплине Dota 2. В рамках церемонии было продемонстрировано обращение сооснователя и генерального директора Valve Гейба Ньюэлла, который признался, что иногда получает оскорбления в игре. передает Day.Az со ссылкой на DTF.

В своем выступлении Ньюэлл подчеркнул, что его привязанность к игре окончательно сформировалась после первого The International в 2011 году, когда он лично убедился в силе и энтузиазме игрового сообщества. По словам главы Valve, он по-прежнему ежедневно играет в Dota 2 и высоко ценит фанатов, несмотря на критику и негативные комментарии в его сторону.

"Конечно, люди говорят плохое про меня в чате и примерно раз в неделю заявляют, что мне, нубу, нужно снести игру и проследовать куда подальше. Но их энтузиазм по Dota 2 - именно то, почему я до сих пор играю каждый день", - заявил глава Valve.

Финальный этап The International 2025 собрал восемь команд: Xtreme Gaming, BB Team, Team Tidebound, Heroic, Pvision, Nigma Galaxy, Tundra Esports и Team Falcons. Турнирные матчи уже стартовали, а гранд-финал состоится 14 сентября в 15:00 по бакинскому времени.