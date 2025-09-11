В Милли Меджлисе пройдут обсуждения с руководством религиозных конфессий

В ходе осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоятся встречи с представителями комитета по общественным объединениям и религиозным организациям парламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета на осеннюю сессию 2025 года.

В проекте указано, что в ходе сессии запланированы встречи с руководством Управления мусульман Кавказа, других религиозных конфессий, включая горско-еврейскую общину Азербайджана, Апостольскую префектуру римско-католической церкви в Азербайджане, Бакинскую и Азербайджанскую епархию Русской православной церкви, Европейскую еврейскую общину Баку и Албано-удинскую христианскую религиозную общину Азербайджана.