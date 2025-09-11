Apple объяснила несовершенство нового iPhone

В интервью The Wall Street Journal (WSJ) руководители Apple объяснили, почему ультратонкий iPhone Air оказался не хуже флагманов iPhone 17 Pro. Материал доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты спросили топ-менеджеров Apple, почему iPhone Air получил всего одну камеру, не имеет стереодинамиков и отличается аккумулятором пониженной емкости. Руководитель компании по промышленному дизайну Молли Андерсон объяснила, что ультратонкий смартфон за 1000 долларов (около 86 тысяч рублей) предпочтут те, кому iPhone 17 Pro кажется слишком мощным и тяжеловесным. "Мне нравится, что это сложный выбор", - заметила Андерсон.

"iPhone 17 Pro - тоже прекрасный и невероятный продукт. Но, мне кажется, легкость, тяга к стильному дизайну, идея не носить с собой столько веса - это совершенно другой опыт", - заявила представитель Apple. Также она подчеркнула, что модели Pro имеют матовый корпус, тогда как Air получил отполированную до блеска рамку - это визуально делает устройство еще тоньше.

Глава Apple Тим Кук также попытался защитить новый гаджет: "Когда что-то становится настолько неотъемлемой частью вашей личности, оно должно отражать ваш стиль". По словам Кука, Air поможет пользователям выразить свою индивидуальность.

В заключение Кука спросили, правда ли Apple работает над складным iPhone. "Мы действительно хорошо умеем хранить секреты", - ушел от вопроса руководитель Apple.