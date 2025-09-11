Применение школьных автобусов в Азербайджане будет расширяться

Проект применения школьных автобусов будет постепенно расширяться.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на сегодняшнем брифинге, посвященном новому учебному году.

Министр отметил, что на данный момент проект действует в пилотном формате.

"Инициатива реализуется в формате государственно-частного партнерства. Родители сами решают, будет ли их ребенок пользоваться этим автобусом или нет. В течение этого учебного года количество автобусов и маршрутов постепенно увеличится", - добавил министр.