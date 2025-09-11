На фестивале Насими будет представлена выставка "Вне времени и пространства"

Одной из интересных презентаций фестиваля Насими, который пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, станет выставка "Вне времени и пространства".

Как сообщает в четверг Day.Az, открытие выставки состоится в первый день фестиваля - 23 сентября. Экспозиция, которая откроется в Азербайджанском национальном музее ковра, представит поэзию Насими и его философию, а также суфийские традиции и взгляды через гармонию различных видов искусства. Для этого были отобраны редкие произведения искусства из ведущих музеев Азербайджана и Турции. Посетители смогут увидеть уникальные образцы искусства, хранящиеся в коллекциях Национального исторического музея Азербайджана и Азербайджанского национального музея ковра, а также экспонаты, привезенные из Этнографического музея Анкары, Музея мавзолеев Стамбула и Музея Мевланы в Конье.

Будут представлены произведения живописи, костюмы, ковры, музыкальные инструменты, рукописные книги и другие ценные экспонаты XVII-XX веков. Каждый из этих художественных объектов отражает следы суфийского мировоззрения, демонстрируя бесконечную любовь, лежащую в основе суфизма и хуруфизма, а также духовное приближение человека к Богу через поклонение и внутреннее совершенствование.

Экспозиция будет открыта до 23 октября.