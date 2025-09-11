https://news.day.az/society/1779723.html

Сколько детей пойдут в первый класс в этом году?

В 2025-2026 учебном году в первом классе будут учиться более 130 000 учеников Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев. Министр сообщил, что в новом учебном году ожидается обучение 1,6 миллиона учеников.