Сколько детей пойдут в первый класс в этом году?
В 2025-2026 учебном году в первом классе будут учиться более 130 000 учеников .
Как передает Day.Az, об этом на брифинге сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Министр сообщил, что в новом учебном году ожидается обучение 1,6 миллиона учеников.
