В ряде школ Баку обучение будет проходить дистанционно

Во время "Формулы-1" в ряде школ Баку обучение в течение недели будет проходить онлайн-режиме.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге для СМИ сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев
Министр отметил, что в школах №6, образовательных комплексах №132-134, Элитной гимназии и других учреждениях, расположенных рядом с гоночной трассой, обучение в течение недели будет организовано дистанционно: "Мы объявим список этих заведений. Это решение касается не всех школ".
