ACWA Power о реализации проектов на Каспии

Проектируя объекты на Каспии, необходимо заранее закладывать в расчёты климатические изменения и их последствия.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен, выступая на II Международной конференции "Водное хозяйство" в ходе панельной дискуссии на тему "Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды".

"Прежде чем начинать любой проект, важно учитывать стратегические тенденции на рынке. На этой основе можно выстраивать процессы и закладывать подходы в само проектирование. Но всегда остаются факторы, которые невозможно игнорировать - болота, водоёмы или особые природные условия, способные повлиять на водные ресурсы. Вода - подвижная среда. Каспий, так же, как и регион Персидского залива, испытывают влияние климатических изменений. Всё это отражается на работе объекта, рассчитанного на 25 лет: он должен быть готов к тем изменениям, которые неизбежно произойдут в будущем", - сказал Гювен.

По его словам, при проектировании необходимо заранее учитывать возможные колебания спроса, изменения качества и объёмов забора воды, чтобы обеспечить стабильное качество на протяжении всего срока контракта.

"Мы изначально закладываем это в проектирование: делаем объекты модульными, предусматриваем дополнительные элементы ещё на этапе разработки, чтобы быть готовыми к будущим изменениям и рискам на всём протяжении 25-летней эксплуатации. Всё это и есть управление рисками. Да, это требует времени, внимательности и технической экспертизы, но именно это позволяет избежать проблем на протяжении всего жизненного цикла проекта", - подчеркнул Гювен.