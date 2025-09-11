В Губе состоялся Второй казахско-азербайджанский туристический форум

7-9 сентября в азербайджанском городе Губа состоялся Второй казахско-азербайджанский туристический форум.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В трехдневном мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, депутат Милли Меджлиса от города Губа Алибала Магеррамзаде, представители Государственного агентства по туризму Азербайджана, общественные деятели и представители 56-ти туристических компаний двух стран.

Посол Алим Байель в своей приветственной речи с удовлетворением отметил рост туристического трафика между двумя братскими странами. Дипломат подчеркнул, что на долю Казахстана приходится порядка 50% всех туристов, приезжающих в Азербайджан из Центральной Азии. Казахстан занимает 6-е место по числу туристов в Азербайджан после России, Турции, Индии, Ирана и Грузии. Азербайджан интересен казахстанцам благодаря красоте Баку, живописной природе, культурной и языковой близости, а также наличию регулярных прямых авиарейсов.

А. Байель также подчеркнул особое значение планируемого строительства санаторно-курортного комплекса на берегу озера Алаколь в Казахстане с привлечением казахско-азербайджанских инвестиций. Строительство современного комплекса станет знаковым событием сотрудничества двух стран в туристической сфере.

Депутат А. Магеррамзаде подчеркнул важность увеличения потока туристов не только из Казахстана в Азербайджан, но и в обратном направлении. Парламентарий уверен, что туристическая сфера играет важную роль в сближении двух народов, изучении культуры и традиций друг друга. Представители Государственного агентства по туризму Азербайджана, туристических компаний Казахстана и Азербайджана, а также авиакомпании Air Astana рассказали о своих услугах и туристических пакетах, природных красотах и достопримечательностях двух стран.

В рамках мероприятия состоялись B2B встречи, а также ознакомительные поездки, где казахстанским гостям был продемонстрирован туристический потенциал Губинского региона.

Отметим, что Первый туристический форум состоялся в 2024 году в посольстве Казахстана в Баку и вызвал большой интерес у представителей туристического сектора двух стран. Туристические потоки между двумя странами за год значительно увеличились. Так, согласно статистике Государственного агентства по туризму Азербайджана за январь-июль текущего года Азербайджан посетило порядка 59 тысяч казахстанских туристов, что на 58% выше аналогичного показателя прошлого года. Число азербайджанцев, посетивших Казахстан за этот же период, выросло на 48%.

В своем ежегодном Послании народу 8 сентября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что комплексное развитие инфраструктуры туризма является одним из основных приоритетов Правительства.