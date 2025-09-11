https://news.day.az/azerinews/1779810.html ICESCO Nəsimi Festivalının tərəfdaşı oldu! İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı - ICESCO Nəsimi Festivalının təşkilatçıları sırasına daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi keçirilən Nəsimi - şeir, mənəviyyat və incəsənət festivalı 2018-ci ildən təşkil edilir.
Bu il festival sentyabrın 23-25-də Bakı və Şamaxıda keçiriləcək.
Nəsimi festivalının gələcəkdə ICESCO-nun baş qərargahının yerləşdiyi Rabat şəhərində də təşkili müzakirə olunan məsələlər sırasındadır
