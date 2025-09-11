ICESCO Nəsimi Festivalının tərəfdaşı oldu!

İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı - ICESCO Nəsimi Festivalının təşkilatçıları sırasına daxil olub.

Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi keçirilən Nəsimi - şeir, mənəviyyat və incəsənət festivalı 2018-ci ildən təşkil edilir.

Bu il festival sentyabrın 23-25-də Bakı və Şamaxıda keçiriləcək.

Nəsimi festivalının gələcəkdə ICESCO-nun baş qərargahının yerləşdiyi Rabat şəhərində də təşkili müzakirə olunan məsələlər sırasındadır