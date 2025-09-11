Проект азербайджанского режиссёра выбран для участия в программе развития в Австрии

Новый короткометражный фильм азербайджанского сценариста и режиссёра Нурлана Гасанли под названием "Зелёный луг" (Yaşıl çəmən), находящийся на стадии разработки, был отобран для участия в программе развития Linz Film Talent Academy, проходящей в Австрии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

Linz Film Talent Academy создана с целью поддержки молодых специалистов в области кино. Основная задача академии - содействие развитию короткометражных и дебютных полнометражных фильмов с ярко выраженным художественным видением, а также представление этих проектов в международной киноиндустрии.

Для участников, отобранных в программу, организуются специальные мастер-классы, менторская поддержка и встречи с международными профессионалами. В дальнейшем проекты принимают участие в питчинг-сессии в рамках Linz Film Festival.

Одним из ключевых этапов программы является возможность пройти четырёхдневную резиденцию в рамках Каннского кинофестиваля, что предоставляет молодым кинематографистам уникальный шанс для профессионального роста.