Маск о риске Третьей мировой войны

Основатель SpaceX Илон Маск вновь заявил о необходимости активного освоения Марса.

Как передает Day.Az, по его словам, будущее цивилизации напрямую зависит от того, сможет ли человечество построить на Красной планете самостоятельный город, не зависящий от поставок с Земли.

Маск подчеркнул, что исследование Луны также имеет большое значение, но ключевая цель - выйти за её пределы и создать полноценное поселение на Марсе.

"Я действительно думаю, что на пути человечества есть развилка: если корабли снабжения перестанут прибывать, сможет ли Марс выжить и развиваться самостоятельно?", - отметил предприниматель.

По его мнению, в тот момент, когда колония на Марсе станет самодостаточной, это значительно увеличит шансы человечества на выживание. "На Земле всегда существует риск самоуничтожения: будь то Третья мировая война, супервирус или астероид, подобный тому, что уничтожил динозавров", - добавил Маск.

Он напомнил, что палеонтологическая летопись свидетельствует о множественных катастрофах в истории планеты. "Окно возможностей сделать жизнь многопланетной существует сейчас, впервые за четыре с половиной миллиарда лет истории Земли", - подчеркнул глава SpaceX.