https://news.day.az/world/1779736.html В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана - ВИДЕО В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На борту находились министр горнодобывающей промышленности правительства в Кабуле, талибский губернатор провинции Гор, а также ряд других кабульских чиновников. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана - ВИДЕО
В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На борту находились министр горнодобывающей промышленности правительства в Кабуле, талибский губернатор провинции Гор, а также ряд других кабульских чиновников.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре