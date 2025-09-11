В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана

В Афганистане разбился вертолет с чиновниками Талибана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На борту находились министр горнодобывающей промышленности правительства в Кабуле, талибский губернатор провинции Гор, а также ряд других кабульских чиновников.

Представляем вашему вниманию данное видео: