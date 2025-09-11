Объявлены назначения судей на матч "Бенфика" - "Карабах"

Объявлены назначения на матч "Бенфика" (U-19) - "Карабах" (U-19) в рамках основного раунда Юношеской лиги УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч будет обслуживать арбитр ФИФА Джейми Робинсон из Северной Ирландии.

Ему будут помогать Адам Джеффри и Брайан Уилсон. Четвертый арбитр - португалец Диогу Роза.

Отметим, что матч, который состоится 16 сентября, начнется в 14:00 по бакинскому времени.