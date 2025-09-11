В Азербайджане открылись новые лицеи и гимназии

Число лицеев и гимназий, действующих по всей стране, увеличилось.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Отмечалось, что в прошлом году число таких учреждений составляло 34, а в этом году их уже 39.

Министр подчеркнул, что в будущем планируется дальнейшее увеличение числа лицеев и гимназий.