Азербайджан выступил с заявлением на 60-й сессии Совета ООН по правам человека

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН в Женеве и других международных организациях выступило с заявлением на 60-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации представительства в социальной сети X.

"После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению, реконструкции и градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В рамках Государственной программы "Великое возвращение" реализуются инициативы по созданию сети социальных служб, развитию инфраструктуры, обеспечению жилья и трудоустройства, а также предоставлению качественных медицинских и образовательных услуг для возвращающихся на родные земли бывших вынужденных переселенцев. В результате этих усилий более 50 тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на свои исторические земли", - говорится в заявлении.

Особое внимание в заявлении уделено значительному прогрессу в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечено, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении и Президента США в качестве свидетеля была подписана Совместная декларация, открывающая путь к нормализации двусторонних отношений и установлению устойчивого мира в регионе.

"Одним из ключевых положений Совместной декларации является обязательство открыть транспортные и коммуникационные линии между двумя странами. Кроме того, Азербайджан и Армения парафировали проект Соглашения о мире и двусторонних отношениях, что устанавливает параметры для формирования дружеских соседских отношений. Мы призываем государства-члены поддержать эти усилия", - говорится в заявлении.