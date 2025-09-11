"Габала" усилила состав французским хавбеком

"Габала" официально объявила о подписании французского хавбека Жондо Фукса. С 27-летним игроком заключено соглашение сроком на один год, сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Фукс начал профессиональную карьеру во французском "Сошо", после чего выступал за испанский "Алавес" и израильский "Маккаби Хайфа". Также он защищал цвета шотландского "Данди Юнайтед" и английского "Питерборо Юнайтед". Последним клубом футболиста был израильский "Бней Сахнин".

На международной арене Фукс представлял молодежные сборные Франции (U-19 и U-20), а также провел два матча за национальную команду Камеруна.

Ранее "Габала" уже подписала Рюфата Ахмедова, Салиху Насиру, Хайме Сьерру, Принса Овусу, Паулу Кимбилу, Исаака Амоа, Адриэля Ба Лоуа, Эдуардо Кунде и Ибрахима Сангаре.