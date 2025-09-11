На COP30 будут обсуждаться ключевые инициативы по воде

На COP30 планируется обсуждение ряда инициатив, связанных с водой.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в интервью журналистам заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, Председатель COP29 Мухтар Бабаев в рамках второго дня II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Он подчеркнул, что страна, принимающая COP30 - Бразилия, обладает одними из самых богатых водных ресурсов в мире: "На COP30 планируется обсуждение ряда инициатив, связанных с водой. Более точную информацию представит сама страна-хозяйка. Однако рациональное использование воды остаётся одной из ключевых тем. Эта проблема актуальна и для Бразилии, страны с богатейшими водными ресурсами", - отметил М. Бабаев.

Представитель Президента добавил: "Ответственное потребление воды должно быть одной из главных тем современности. Пользуясь случаем, призываю всех объединиться и действовать координированно, чтобы способствовать решению этой задачи".