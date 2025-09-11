Аналитический центр Baku Network (BN) совершил значительный прорыв в развитии международного сотрудничества, подписав вчера два стратегических меморандума о взаимопонимании. Новыми партнерами центра стали авторитетный Pakistan Research Center for a Community with Shared Future (PRCCSF) и транснациональная организация "Biedriba Astraea", работающая в Латвии и США. Данные соглашения знаменуют собой выход азербайджанской экспертной дипломатии на качественно новый уровень, укрепляя мосты между академическими и экспертными сообществами в ключевых регионах Евразии и Балтии.

Подписанные документы выходят далеко за рамки простого обмена информацией. Их ключевая цель - создание устойчивой многосторонней платформы для глубокого аналитического взаимодействия, совместных исследований и выработки стратегических прогнозов в условиях стремительно меняющейся глобальной повестки.

Pakistan Research Center for a Community with Shared Future (PRCCSF) является одним из старейших и наиболее влиятельных "мозговых центров" в Пакистане, созданным совместно с Communication University of China (CUC) в Пекине. Его миссия включает продвижение концепции "сообщества с общей судьбой" через научные исследования, публикации и организацию крупных международных форумов.

Центр фокусируется на укреплении гуманитарных и экономических связей в рамках инициативы "Пояс и путь" (BRI), вопросах региональной интеграции и устойчивого развития, с особым вниманием к таким проектам, как Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC). Высокий статус PRCCSF был подтвержден в 2023 году, когда он занял первое место среди 17 исследовательских центров из 155 стран-партнеров BRI по итогам соответствующего международного форума.

"Biedriba Astraea" представляет собой динамичную организацию, работающую на стыке аналитики, медиа и гражданского общества. Действуя в Латвии и США, организация специализируется на журналистских расследованиях, обеспечении объективности информации, мониторинге socio-политических процессов и реализации проектов, имеющих важное общественное значение. Ее деятельность напрямую способствует укреплению демократических институтов и принципов прозрачности.

Данные альянсы позволяют Baku Network создать уникальный аналитический хаб, эффективно охватывающий как восточное (Китай, Пакистан, страны BRICS), так и западное (ЕС, США) направления. Это не только усиливает аналитические возможности центра, но и подчеркивает приверженность Азербайджана многовекторной дипломатии и роли конструктивного посредника в международном диалоге.