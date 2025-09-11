https://news.day.az/society/1779684.html В Карабахе откроются 6 дошкольных учреждений На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом в четверг на брифинге для СМИ сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев "На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием.
В Карабахе откроются 6 дошкольных учреждений
На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом в четверг на брифинге для СМИ сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев
"На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием. В новом учебном году на этих территориях планируется открыть 6 дошкольных образовательных учреждений", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре