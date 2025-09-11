В Карабахе откроются 6 дошкольных учреждений

На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом в четверг на брифинге для СМИ сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев

"На освобожденных территориях Азербайджана 243 ребенка будут охвачены дошкольным образованием. В новом учебном году на этих территориях планируется открыть 6 дошкольных образовательных учреждений", - сказал он.