В США автомобиль перелетел через три полосы на полной скорости

В США автомобиль на высокой скорости перелетел через трехполосную автотрассу.

Как передает Day.Az, момент попал на видеорегистратор водителя, проезжавшего мимо.

Причиной аварии стал сердечный приступ.

