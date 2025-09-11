https://news.day.az/world/1779834.html

В США автомобиль перелетел через три полосы на полной скорости - ВИДЕО

В США автомобиль на высокой скорости перелетел через трехполосную автотрассу. Как передает Day.Az, момент попал на видеорегистратор водителя, проезжавшего мимо. Причиной аварии стал сердечный приступ. Представляем вашему вниманию эти кадры: