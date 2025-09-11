https://news.day.az/world/1779834.html В США автомобиль перелетел через три полосы на полной скорости - ВИДЕО В США автомобиль на высокой скорости перелетел через трехполосную автотрассу. Как передает Day.Az, момент попал на видеорегистратор водителя, проезжавшего мимо. Причиной аварии стал сердечный приступ. Представляем вашему вниманию эти кадры:
В США автомобиль перелетел через три полосы на полной скорости - ВИДЕО
В США автомобиль на высокой скорости перелетел через трехполосную автотрассу.
Как передает Day.Az, момент попал на видеорегистратор водителя, проезжавшего мимо.
Причиной аварии стал сердечный приступ.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре