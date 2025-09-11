Hyundai отложила строительство завода в США

Строительство завода по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия, которым совместно занимаются южнокорейские компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution, отложено на несколько месяцев после антимиграционного рейда на площадке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В ходе рейда властей США были задержаны 475 работников, большинство из них - граждане Южной Кореи.

"Это вызовет задержку минимум на два или три месяца, потому что все эти люди хотят вернуться домой, - заявил CEO Hyundai Хосе Муньос. - После этого нам нужно понять, как заместить эти позиции".

Ожидается, что чартерный рейс с задержанными корейцами вылетит из США в Южную Корею в четверг.

Акции Hyundai Motor в четверг подорожали на 1,1%.