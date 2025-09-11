https://news.day.az/society/1779868.html Эмин Амруллаев заявил об отсутствии планов по отмене русского сектора в школах Вопрос отмены "русского сектора" в школах на повестке дня не стоит. Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на сегодняшнем брифинге, посвященном новому учебному году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что понятия "русскоязычных школ" в Азербайджане нет, есть "русский сектор" в школах.
Министр добавил, что может наблюдаться сокращение в "русском секторе", что связано с нехваткой учителей, при этом вопрос его отмены на повестке дня не стоит.
