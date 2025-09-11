В Афганистане растёт число инфекций после землетрясения

Более двух тысяч случаев инфекционных заболеваний, включая острые респираторные инфекции (ОРЗ), заболевания диареи и малярию, были зарегистрированы в провинции Кунар на востоке Афганистана, которая стала жертвой землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в регионы, пострадавшие от стихии - Нангархар, Кунар, Нуристан и Лагман - были отправлены 17 специализированных групп для оказания поддержки в эпидемиологическом надзоре.

Благодаря этим мерам в провинции Кунар удалось выявить и зарегистрировать 2 142 случая инфекционных заболеваний, среди которых: 1 355 случаев острых респираторных инфекций, 571 случай заболеваний острой диареи, 114 подтвержденных случаев малярии и 102 подозрения на коронавирус.