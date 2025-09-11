Ливни в Токио нарушили транспортное сообщение

Сильные дожди в Токио вызвали разлив рек и перебои в транспорте. Местных жителей предупреждают о возможных оползнях.

Как передает Day.Az, сильные дожди 11 сентября привели к разливу рек в Токио и нарушили движение на дорогах, железных дорогах и в аэропорту Ханэда.

В отдельных районах выпало до 120 мм осадков. Жителей районов Сэтагая, Синагава и префектуры Канагава предупреждают о возможных оползнях. Дожди продолжатся, сообщений о пострадавших пока нет.