Ливни в Токио нарушили транспортное сообщение

Сильные дожди в Токио вызвали разлив рек и перебои в транспорте. Местных жителей предупреждают о возможных оползнях.
Как передает Day.Az, сильные дожди 11 сентября привели к разливу рек в Токио и нарушили движение на дорогах, железных дорогах и в аэропорту Ханэда.
В отдельных районах выпало до 120 мм осадков. Жителей районов Сэтагая, Синагава и префектуры Канагава предупреждают о возможных оползнях. Дожди продолжатся, сообщений о пострадавших пока нет.
